فووت ميركاتو: أهلي جدة يجهز عرضا جنونيا للتعاقد مع مودريتش

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

يجهز نادي أهلي جدة السعودي عرضا جنونيا للتعاقد مع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وفقا لـ"فووت ميركاتو".

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وبحسب "فووت ميركاتو" فإن الأهلي السعودي يجهز عرضا جنونيا لتقديمه للنجم الكرواتي خلال الأسابيع المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن الأهلي القريب من العودة لدوري المحترفين السعودي سيقدم عرضا يفوق عرض ريال مدريد الذي يرغب في بقاء مودريتش لموسم جديد.

ويتولى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق تدريب أهلي جدة في الوقت الحالي.

ويحتاج أهلي جدة 3 نقاط من الجولات الخمس الأخيرة لضمان العودة إلى دوري المحترفين السعودي بداية من الموسم المقبل.

مودريتش سبق وأن ارتبط بالانتقال لنادي النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو لكنه لم يحسم موقفه بعد مع ريال مدريد.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

مودريتشحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

مودريتش أهلي جدة
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