مدرب "جالاكتيكوس" ريال مدريد.. كورينثيانز يتعاقد مع لوكسمبورجو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

فانديرلي لوكسمبورجو

أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي عن تعيين فانديرلي لوكسمبورجو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ويتولى لوكسمبورجو مهمة كورينثيانز في ولاية ثالثة، بعد أن قضى عامين تقريبًا بعيدًا عن عالم التدريب.

ويقود لوكسمبورجو فريق كورينثيانز خلفًا لـ كوكا الذي رحل عن منصبه وسط أجواء جدلية.

وانفصل كوكا عن كورينثيانز بسبب الاعتراضات الشديدة التي طالت قرار تعيينه بسبب إدانته في قضية اغتصاب قاصر قبل 3 عقود.

ويعمل لوكسمبورجو في تدريب كورينثيانز، بعد أن كانت محطته الأخيرة رفقة كروزيرو في 2021.

ويشتهر لوكسمبورجو (70 عامًا) بتدريب ريال مدريد بين يناير 2005 وديسمبر من نفس العام.

وأشرف لوكسمبورجو على تدريب لاعبين عظماء في حقبة "جالاكتيكوس" مثل زين الدين زيدان ورونالدو نازاريو ولويس فيجو وديفيد بيكام وإيكر كاسياس وراؤول جونزاليس وروبيرتو كارلوس وآخرين.

وقاد لوكسمبورجو منتخب بلاده البرازيل للتتويج بـ كوبا أمريكا 1999، والميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2000.

وأشرف لوكسمبورجو خلال مسيرته على تدريب العديد من الأندية البرازيلية مثل سانتوس وفلامنجو وبالميراس وأتليتكو مينيرو وفلومينينسي وفاسكو دا جاما.

لوكسمبورجو
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