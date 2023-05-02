دوري NBA - هاردن يقود سيكسرز للتقدم على بوسطن في نصف النهائي.. ودينفر يهزم صنز للمرة الثانية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

جيمس هاردن

قاد جيمس هاردن نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فريقه للفوز على بوسطن سيلتيكس في المباراة الأولى بينهما ضمن سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وحسم سيكسرز الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة بفضل جيمس هاردن الذي تألق وسجل 45 نقطة وكذلك كان صاحب التسديدة الثلاثية الحاسمة في المواجهة.

وانتهت المباراة بفوز فيلادلفيا بنتيجة 119-115 وذلك رغم غياب جويل إمبيد نجم فيلادلفيا والأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في NBA خلال الموسم الجاري.

وانتزع فيلادلفيا أفضلية الأرض بعدما حقق الفوز في أولى مباريات السلسلة خارج ملعبه أمام بوسطن.

دينفر يواصل التألق

في مباراة أخرى فاز دينفر ناجيتس على فينيكس صنز في المواجهة الثانية بينهما لتصبح النتيجة تقدم دينفر بنتيجة 2-0 في المباريات.

وفاز دينفر على صنز بنتيجة 97-87، وتألق خلال المباراة نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في NBA خلال الموسمين الماضيين وسجل 39 نقطة.

على الجانب الآخر سجل كيفين دورانت نجم فينيكس صنز 24 نقطة وأكمل 8 متابعات، وكذلك سجل ديفين بوكر 35 نقطة.

NBA جيمس هاردن
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