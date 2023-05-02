دوري NBA - هاردن يقود سيكسرز للتقدم على بوسطن في نصف النهائي.. ودينفر يهزم صنز للمرة الثانية

قاد جيمس هاردن نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فريقه للفوز على بوسطن سيلتيكس في المباراة الأولى بينهما ضمن سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وحسم سيكسرز الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة بفضل جيمس هاردن الذي تألق وسجل 45 نقطة وكذلك كان صاحب التسديدة الثلاثية الحاسمة في المواجهة.

وانتهت المباراة بفوز فيلادلفيا بنتيجة 119-115 وذلك رغم غياب جويل إمبيد نجم فيلادلفيا والأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في NBA خلال الموسم الجاري.

وانتزع فيلادلفيا أفضلية الأرض بعدما حقق الفوز في أولى مباريات السلسلة خارج ملعبه أمام بوسطن.

WHAT A NIGHT FOR JAMES HARDEN 🤯 45 PTS (ties Playoff career high) 6 AST 7 3PM Sixers take Game 1 in Boston ‼️ pic.twitter.com/F1p31k4kgg — NBA (@NBA) May 2, 2023

دينفر يواصل التألق

في مباراة أخرى فاز دينفر ناجيتس على فينيكس صنز في المواجهة الثانية بينهما لتصبح النتيجة تقدم دينفر بنتيجة 2-0 في المباريات.

وفاز دينفر على صنز بنتيجة 97-87، وتألق خلال المباراة نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في NBA خلال الموسمين الماضيين وسجل 39 نقطة.

على الجانب الآخر سجل كيفين دورانت نجم فينيكس صنز 24 نقطة وأكمل 8 متابعات، وكذلك سجل ديفين بوكر 35 نقطة.