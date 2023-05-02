تنس - خسرت من المصنفة الثانية عالميا.. ميار شريف تودع بطولة مدريد المفتوحة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 16:34

كتب : FilGoal

ميار شريف

ودعت ميار شريف بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات ذات الـ 1000 نقطة. بعد الخسارة من البيلاروسية أرينا سابلينكا.

وخسرت ميار من سابلينكا في ربع نهائي البطولة بنتيجة 2-1.

وحققت ميار الفوز على سابلينكا في المجموعة الاولى بنتيجة 6-2، قبل أن تخسر في الثانية بنفس النتيجة.

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وحسمت اللاعبة البيلاروسية المجموعة الثالثة بنتيجة 5-1.

سابلينكا هي المصفنة الثانية عالميا على مستوى تنس السيدات.

وكانت ميار قد حققت إنجازا تاريخيا بالتأهل لربع النهائي وخلال مشوارها حققت الفوز على كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميا في دور الـ 32.

وتغلبت ميار شريف على البلجيكية إليس ميرتنس في دور الـ 16 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة استمرت لما يقارب من ثلاث ساعات.

وتحتل ميار شريف المركز 59 في التصنيف العالمي وقد ضمنت الدخول إلى المراكز الـ 50 الأولى عقب نهاية البطولة.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وحصدت ميار خمسة ألقاب في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، بينهم أربعة في عام 2022.

ميار شريف تنس بطولة مدريد المفتوحة للتنس
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