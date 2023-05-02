مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك لاستعجال موقفه من السوبر.. ونفاوض ثلاثة أندية

جدد اتحاد الكرة مخاطبته لنادي الزمالك من أجل حسم موقفه من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "خاطبنا الزمالك مجددا الآن وطالبناه بسرعة حسم موقفه من المشاركة في كأس السوبر المصري بشكل رسمي".

وأضاف "فتحنا خطوط اتصال مع فرق بيراميدز، وطلائع الجيش، وفيوتشر على الترتيب من أجل استطلاع رأيهم في لعب السوبر وترتيب كافة الإجراءات في حالة اعتذار الزمالك بشكل رسمي".

ويحدد لمباراة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في إمارة أبو ظبي. مباراة يفترض لها أن تكون بين الزمالك بطل الدوري المصري، والأهلي بطل كأس مصر.

الزمالك أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في المباراة عبر موقعه الرسمي وتخلف عن السفر، في حين ينتظر اتحاد الكرة ورود خطاب رسمي من النادي الأبيض.

الأهلي من جهة أخرى، في طريقه حاليا إلى الإمارات من أجل الاستعداد للمباراة المقرر لها الجمعة.

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وأعلنت لجنة الاستئناف أنها ستجتمع يوم الإثنين للنظر في جدول أعمالها.

وتقدم الأهلي بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما، بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بسبب عدم قانونية تعيين اتحاد الكرة للجنة الانضباط الحالية".

وأضاف "لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم تنص على انتخاب اللجان المستقلة، وهذه اللجنة معينة بالمخالفة للقانون".

وأوضح "الفقرة (ح) من المادة 39 للائحة النظام الأساسي التي استند عليها مجلس إدارة الاتحاد لتعيين لجنة الانضباط، لم تعطِ له حق تشكيل وتعيين لجنة كاملة، بل نصت على تعيين البدائل للوظائف الشاغرة في اللجان المستقلة لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية".

وواصل المصدر "هذه الدعوى تطعن على قانونية وشرعية تعيين لجنة الانضباط وبالتالي كل ما صدر عنها من قرارات، لأنها عينت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي".

وتابع "بناء عليه، ننتظر عدم صدور أي قرارات من لجنة الاستئناف التي قررت الاجتماع غدا، لحين البت في هذه الدعوى، أسوة بما فعلته وزارة الرياضة حين صدر قرار حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور".

وأكمل "في ذلك الوقت أجلت الوزارة تنفيذ القانون الذي ينص على عزل أعضاء إدارات الأندية في حال صدور أحكام قضائية مقيدة للحرية، لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة لعزل رئيس الزمالك".

وأعلنت لجنة الاستئناف عن وقف النظر في الطلبات المقدمة أمامها لحين فصل القضاء الإداري في دعوى الأهلي ببطلان تشكيل لجنة الانضباط.

وأعلن الزمالك عن قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر.