لعب في الدوري المصري الممتاز من قبل.. نادر موسى ينضم لهلال القدس الفلسطيني
الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 15:28
كتب : رضا السنباطي
أعلن اللاعب المصري نادر موسى انضمامه لنادي هلال القدس الفلسطيني.
ووقع اللاعب على عقد مع الفريق الفلسطيني لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
وكتب موسى عبر حسابخ على فيسبوك: "أول تجاربي الاحترافية مع الزعيم وتحديدا نادي هلال القدس بالدوري الممتاز للمحترفين وأريد أن أشكر وكيلي الكبير الذي يعمل في صمت وقائد المسيرة الهلالية رئيس النادي ضياء الشويكي ومجلس الإدارة بالكامل".
وسبق لموسى أن لعب بالدوري المصري الممتاز مع فريق طلائع الجيش.
كما سبقه له اللعب في صفوف القناة والزرقا.
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