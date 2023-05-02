في الجول يكشف كيف تفكر إدارة بيراميدز إذا تمت دعوتهم لـ السوبر بدلا من الزمالك

لم يحسم بيراميدز موقفه من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري حتى الآن، لكن النادي يضع عدة عوامل قبل اتخاذه القرار النهائي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة بيراميدز ستنتظر أولا إخطارها بشكل رسمي بالدعوة لخوض المباراة بدلا من الزمالك.

تلك النقطة ستكون مرهونة بتقيد الزمالك اعتذاره عن عدم خوض المباراة بشكل رسمي.

وبعد تلقي الإخطار الرسمي، ستنقل إدارة بيراميدز الفكرة إلى مٌلاك النادي الإماراتيين، إذ أنه قرار يستوجب تدخلهم، خصوصا مع إقامة البطولة في الإمارات، ما يستلزم متطلبات أخرى.

الأمر الثالث هو سؤال اتحاد الكرة عن مدى إمكانية إتمام إجراءات سفر بعثة بيراميدز إلى الإمارات، خصوصا مع ضيق الوقت المتبقي على المباراة لإنهاء التأشيرات وترتيبات السفر.

وأخيرا، سيدرس بيراميدز مدى إمكانية الاستعداد فنيا للمباراة، إذ أنهم عادوا صباح اليوم فقط من جنوب إفريقيا بعد توديع الكونفدرالية أمام مارومو جالاكسي، ويستعدون لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري بنفس التوقيت المحدد لمباراة السوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في إمارة أبو ظبي. مباراة يفترض أن تكون بين الزمالك -بطل الدوري المصري- والأهلي -بطل كأس مصر- لكن الزمالك أعلن اعتذاره عن عدم خوض المباراة، وتخلف بالفعل عن السفر إلى الإمارات.

وكشف FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة بأن ترتيب الفرق التي يحق لها المشاركة في المباراة بحالة اعتذار الزمالك، يضع بيراميدز كحل أول ثم طلائع الجيش بصفته رابع ترتيب الموسم الماضي، ثم فيوتشر بصفته خامس الترتيب، وبطل كأس الرابطة المصرية.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.