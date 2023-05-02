تقرير إسباني: برشلونة يدرس مغادرة أوروبا

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال بيتيس

كشفت شبكة TV3 الكتالونية عن تفكير نادي برشلونة في الانتقال للعب خارج قارة أوروبا.

تفكير النادي الكتالوني يأتي بسبب قضية نيجريرا واحتمالية تعرض النادي لعقوبات من قبل الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي.

وفقا للشبكة الكتالونية فإن برشلونة يفكر في الانتقال من اللعب بالدوري الإسباني إلى خارج أوروبا بالكامل حال تعرضه لعقوبات.

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تفكير برشلونة الأكبر هو الانتقال لأحد الدرويات الآسوية وخصوصا هو ما سيضيف عائدا ماديا كبيرا للنادي بعيدا عن الجانب الرياضي.

دراسة برشلونة هي مجرد افتراضات من قبل الإدارة ولكن في النهاية هم على ثقة من عدم تعرض الفريق لأي عقوبات وبالتالي استمراره بشكل طبيعي في اللعب بالدوري الإسباني.

لابورتا رئيس نادي برشلونة كان قد نفى الاتهامات الموجهة بشأن قضية خوسيه نيجيريرا رئس لجنة الحكام السابق.

ووصف لابورتا ما حدث في تلك القضية بأنه حملة من أجل تشويه برشلونة وإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

ماذا حدث

فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقا في تلقي شركة مملوكة لـ نيجريرا أموالًا من برشلونة للحصول على المشورة أثناء وجوده في منصبه.

ويدور التحقيق حول شركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وهو حكم سابق ونائب رئيس لجنة الحكام منذ 1994 حتى 2018.

وبدأ التحقيق كنتيجة لفحص ضريبي لضرائب 1.4 مليون دفعها برشلونة إلى "DASNIL 95 SL" بين عامي 2016 و2018.

ودفع برشلونة 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018 وكانت آخر دفعة في يونيو 2018 وهو التاريخ الذي يتزامن مع دستور "CTA" الجديد ومعه غادر نيجريرا منصبه.

وأقر نادي برشلونة بأنه استعان بخدمات مستشار تقني خارجي للتقارير المتعلقة بالتحكيم وأكد أنها ممارسة شائعة.

وبجسب كادينا سير، فإن الرئيس السابق خوسيه ماريا بارتوميو أكد أنه تم إنهاء المدفوعات بسبب سياسة خفض النفقات وأن التقارير كانت موجودة بالفعل على الأقل في عام 2003 عندما وصلوا إلى النادي وكانوا يتقاضون رواتبهم بشكل مستمر حتى عام 2018.

وتدعم مصادر من مجلس إدارة ساندرو روسيل هذا الطرح، ويؤكد خوان جاسبارت (رئيس سابق لبرشلونة) أنه ليس على علم به ورفض جوان لابورتا التعليق عليه.

ويشير نيجريرا إلى أن المدفوعات كانت مقابل استشارات شفوية بينما يؤكد نجله خافيير إنريكي روميرو المسؤول في الشركة أنه قدم تقارير محددة إلى المسؤولين عن النادي.

برشلونة
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