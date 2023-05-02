كالتشيو ميركاتو: جلسة بين ميلان وموهبة مونبلييه خلال أيام لخلافة زلاتان

يعقد مسؤولو ميلان الإيطالي جلسة مع ممثلي إيلي واهي مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي.

وحسب كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن ميلان يضع على رأس أولوياته خلال الصيف المقبل، تدعيم مركز الهجوم في قائمته. يأتي ذلك في ظل اقتراب اعتزال زلاتان إبراهيموفيتش لكرة القدم، وعدم اقتناع الجميع بمستوى ديفوك أوريجي.

الأمر الذي يحتم على إدارة ميلان توفير البديل المناسب لـ أوليفيه جيرو المهاجم الفرنسي المخضرم الذي جدد تعاقده معهم مؤخرا.

وتدرس إدارة ميلان بعض الأسماء المعروضة عليهم لضم أحدهم في الصيف المقبل، ومن بينهم إيلي واهي المهاجم الشاب صاحب الـ20 عاما.

واهي من ناشئين مونبلييه، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2020، لكنه انفجر هذا الموسم مسجلا 13 هدفا وصانعا لـ 5 أهداف آخرين خلال 29 مباراة خاضهم.

رقم جيد بالنسبة للاعب في العشرين من عمره، ويذكر جمهور ميلان بتجربة رافاييل لياو نجم الفريق الحالي، والذي انضم للأحمر والأسود قادما من ليل، قبل أن يصبح ضمن أفضل أجنحة العالم حاليا. يكفي القول بأن واهي سجل هذا الموسم بقدر ما سجل أليكسيس سانشيز رفقة مارسيليا، ونيمار دا سيلفا رفقة باريس سان جيرمان.

وسيعقد مسؤولو ميلان جلسة مع ممثلي إيلي واهي خلال أيام لبحث إمكانية ضم اللاعب، والذي يرتبط بتعاقد مع مونبلييه حتى عام 2025 ويقدر ثمنه بقرابة 25 إلى 30 مليون يورو.

وسبق لـ واهي اللعب لكل منتخبات فرنسا في الفئات العمرية المختلفة، لكنه لم ينضم للمنتخب الأول حتى الآن.