وكيله لـ في الجول: الإسماعيلي لم يفاتح مدبولي للتجديد.. ويمتلك عدة عروض

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 14:32

كتب : حامد وجدي

أحمد مدبولي - الإسماعيلي

شدد أمير المراكبي وكيل أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي على حصوله على عدة عروض للانتقال إليها خلال الموسم المقبل ولكن أولويته في الوقت الحالي هي البقاء مع الإسماعيلي.

أحمد مدبولي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وينتهي تعاقد مدبولي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال المراكبي لـ FilGoal.com: "أحمد مدبولي لم يفاتحه أحد في تجديد عقده إلا مرة واحدة وقت إدارة يحيى الكومي واللاعب يمتلك أكثر من عرض، ولكن الأولوية للإسماعيلي في حالة عرضوا عليه التجديد".

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وانضم مدبولي للإسماعيلي في 2019 قادما من الزمالك ويقضي حاليا موسمه الرابع مع الفريق.

صاحب الـ 28 عاما خاض مع الإسماعيلي 108 مباراة وسجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 19.

وخلال الموسم الحالي شارك مدبولي في 20 مباراة سجل خلالهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

وتتولى الإسماعيلي حاليا لجنة مؤقتة لإدارة النادي بقيادة أبو بكر الحديدي كرئيس بعد أن استقال مجلس الإدارة السابق بقيادة يحيى الكومي.

أحمد مدبولي الإسماعيلي
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