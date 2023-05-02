مدرب الزمالك السابق: مساعدو فيريرا لم يكونوا أمينين.. واللاعبون لم يصدقوا عودته

يرى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في جهاز جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق أن جهاز المدرب الأجنبي المعاون لم يكن أمينا.

وكان فيريرا قد رحل عن تدريب الزمالك عقب خسارة الفريق من شباب بلوزداد وتوديعه لدوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

وتولى عبد المقصود تدريب الزمالك بشكل مؤقت عقب رحيل فيريرا قبل أن يتولى خوان كارلوس أوسوريو المسؤولية الفنية للفريق.

وقال عبد المقصود عبر قناة المحور: "في ولايته الثانية اللاعبين لم يصدقوا أن فيريرا هو من عاد لتدريب الزمالك وأسامة نبيه هو من طلب عودته لأنه علم أن المدرب البرتغالي له مبلغ مالي كبير من المستحقات ولكن اللاعبين لم يقتنعوا بتلك العودة".

وواصل "فيريرا لم يكن هو نفس الشخص الذي درب الفريق في 2015 بحكم العديد من الأشياء مثل السن أو الجهاز المعاون المختلف".

وتابع "بعد تحقيق الدوري والكأس كانت الأنا مرتفعة قليلا عند فيريرا حتى أننا شعرنا إننا سنخسر كأس السوبر بعد مؤتمره الصحفي والذي استنكر خلاله مشاركة الأهلي باعتباره لم يحقق أي من البطولتين وهو ما أعطى حافزا أكبر للفريق الأحمر".

وأضاف "أحيانا كان فيريرا يغضب لأن أحد أفراد الجهاز المعاون يتحدث مع لاعب بشكل فردي وقدمنا استقالتنا في أكثر من مرة والغريب إن فيريرا هو من كان يرفضها والجهاز الأجنبي كان أحد أسباب المشكلات لأنهم لم يكونوا أمناء في العمل والأهم بالنسبة لهم كان بقائهم في مناصبهم وعند تتويجنا بالدوري كانت الأمور مختلفة تماما".

وشدد "مع باتريس كارتيرون كان الفريق ملتف حول بعضه بشكل جيد وهو أحد أفضل المدربين في العالم الذين ينفذون الإعداد البدني بشكل صحيح لذلك بعد رحيله استمر المخزون البدني مع اللاعبين لمدة 4 أشهر".

وأكمل "خارج الملعب فيريرا كان شخصا مختلف ولطيف في التعامل ولكن مشكلته كانت فقط داخل الملعب كونه متعصب لرأيه ولا يريد السماع لغيره".

وأتم "أولاد نادي الزماك هم من سيحملونه ويجب أن يكون قوام الفريق بنسبة 70% مكون من أبناء النادي مع دعم بنسبة 30% من الخارج".

فيريرا وجهازه المعاون خاض 61 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات وغاب فقط عن مواجهة فيوتشر التي كان قد تم إعلان إقالته قبل أن يعود مجددا بعد مباراة واحدة.

وحقق فيريرا الفوز في 34 مباراة مقابل 14هزيمة والتعادل كان في 13 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 91 هدفا واستقبلت شباكه 53.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالخروج من دور المجموعات.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.