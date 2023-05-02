غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد.. واستدعاء 4 لاعبين من الفريق الثاني

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ريال سوسيداد.

ويلعب ريال مدريد اليوم مع ريال سوسيداد على ملعب أنويتا في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد العديد من الغيابات بسبب الإصابة وإراحة اللاعبين.

ويغيب عن القائمة كل من كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا ودافيد ألابا وفيرلان ميندي وفينيسيوس جونيور.

كما شهدت القائمة استدعاء 4 لاعبين من فريق الكاستيا لتعويض الغيابات.

ويأتي قرار أنشيلوتي بإراحة بعض اللاعبين قبل المباراتين المصيريتين للفريق ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبأ.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال – إدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير.

الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – كارلوس دوتور – سيرخيو أريباس – نيكو باز.

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – رودريجو – ماريانو دياز – ألفارو رودريجيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 58 نقطة.