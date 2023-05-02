رامي صبري يجري جراحة الرباط الصليبي اليوم في قطر
الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 11:37
كتب : FilGoal
يستعد رامي صبري لاعب نادي فاركو لإجراء عملية جراحية اليوم الثلاثاء بأحد مستشفيات قطر.
المدافع كان قد أصيب خلال مواجهة الأهلي في الدوري المصري يوم 14 إبريل الماضي.
وأثبتت آشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وحرص زملاء اللاعب في الفريق على الاتصال به ودعمه والشد من أزره ومطالبته بالعودة سريعا للملاعب.
كما شدد طارق العشري مدرب فاركو على ثقته في عودة اللاعب في مستوى أفضل من مرحلة ما قبل الإصابة.
صاحب الـ 35 عاما كان قد شارك مع فاركو في 22 مباراة خلال الموسم الحالي قبل التعرض للإصابة وسجل خلالهم هدفين.
ويلعب صبري مع فاركو منذ بداية الموسم الماضي قادما من إنبي في صفقة انتقال حر.
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