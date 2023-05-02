مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة – قدم وسلة وطايرة في انتظارنا

مباريات كرة قدم، وكرة سلة، وكرة طائرة. في مصر وإنجلترا، وإسبانيا. هذا ما في انتظارنا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والموافق 2 مايو 2023، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

البداية من مصر، إذ يعود الدوري المصري الممتاز ببداية الجولة الـ27. يلعب غزل المحلة مع سموحة في السابعة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي التاسعة مساء، يلعب الداخلية مع إنبي في مواجهة هامة بصراع البقاء في الدوري الممتاز. تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 أيضا.

دوري الدرجة الثانية

وبعد توقف لشهر ونصف، يعود دوري الدرجة الثانية المصر بمباراتين اليوم لحساب مجموعة بحري. هلال مطروح يستضيف الأولمبي في الرابعة والنصف مساء.

وفي نفس التوقيت، يلعب المنصورة مع المصري بالسلوم على ملعب الأخير.

الدوري الإفريقي لكرة السلة

وبعيدا عن كرة القدم، يلعب الأهلي مع كيب تاون تايجرز في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL برعاية NBA. المباراة تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 في الساعة التاسعة والنصف مساء.

كأس مصر لكرة الطائرة - سيدات

ويلعب سيدات الأهلي مع سيدات الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء في المباراة الثانية من سلسلة نهائي كأس مصر 2023 لكرة الطائرة.

الزمالك متقدم بمباراة مقابل لا شيء حتى الآن بعد الفوز أمس بثلاثة أشواط مقابل شوط.

الدوري الإنجليزي

ونعود لكرة القدم، إذ يلعب أرسنال مع تشيلسي في دربي لندن بالجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي, مباراة ستقام في الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يلعب برشلونة مع أوساسونا في الثامنة والنصف مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ثم يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في الحادية عشر مساء، إذ تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس ألمانيا

وأخيرا، يلعب فرايبورج مع لايبزيج الساعة التاسعة إلا ربع مساء في قبل نهائي كأس ألمانيا. مباراة منقولة عبر قناة دبي الرياضية 2.

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