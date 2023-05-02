لجنة الاستئناف تعلن وقف النظر في تظلمات الأهلي وكهربا والزمالك حتى 14 مايو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الرجاء

أعلن اتحاد كرة القدم المصري قرارات لجنة الإستئناف (التظلمات) برئاسة عادل الشوربجي بشأن التظلمات المقدمة من الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" والزمالك ورئيسه.

وكذلك مناقشة الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الادارى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.

وقررت لجنة الإستئناف وقف نظر التظلمات المقدمة من الأهلي وكهربا والزمالك ورئيسه بشأن عقوبات لجنة الانضباط حتى 14 مايو لحين فصل القضاء الإداري في الدعوى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط.

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وبذلك يتم استمرار تعليق عقوبات لجنة الانضباط ضد كهربا والأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بالعزل من منصبه. وهذا بعدما تقدمت الأطراف السابقة بتظلمات على عقوبات اللجنة الصادرة منذ فترة والتي توقف تنفيذها بمجرد التظلم عليها.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قرر توقيع عقوبة على كهربا إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي.

كما قررت توقيع عقوبة على مرتضى منصور بالمنع من حضور المباريات وممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه.

الأهلي الزمالك كهربا لجنة التظلمات
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