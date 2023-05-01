كرة طائرة - البداية بيضاء.. فوز سيدات الزمالك على الأهلي في أولى مباريات نهائي الكأس
الإثنين، 01 مايو 2023 - 23:52
كتب : FilGoal
تغلب فريق الزمالك على الأهلي في أولى مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات بنتيجة 3-1 في الأشواط.
وفاز الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 25-23.
وعادت سيدات الزمالك للفوز بالشوط الثاني 25-17، ثم الثالث بنتيجة 25-15.
وأخيرا حسم الأبيض رابع الأشواط بنتيجة 25-19 ليفوز بالمباراة.
ويلعب الزمالك والأهلي نهائي كأس مصر للسيدات بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج بالبطولة.
وتقام المباراة الثانية غدا الثلاثاء، وإذا فاز الزمالك يحسم اللقب.
أما إذا فاز الأهلي، تمتد المسابقة إلى المباراة الفاصلة.
وفاز الصيد على وادي دجلة في أولى مباريات تحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2 في الأشواط.
وكان فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري بالفوز على الزمالك بمباراتين مقابل مباراة واحدة.
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