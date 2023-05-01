عضو مجلس أبو ظبي: الأهلي والزمالك سيصلا إلى أبو ظبي الثلاثاء.. وتم تصميم كأس السوبر في لندن

الإثنين، 01 مايو 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

كشف سهيل العريفي عضو مجلس أبو ظبي عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال العريفي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تذاكر السوبر المصري بين الزمالك والأهلي تم بيع معظمها ولا يزال يتبقى أعداد قليلة سيتم بيعها خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف "ننتظر غدا الثلاثاء وصول الأهلي والزمالك إلى أبو ظبي وتم حجز كل شيء للفريقين من الإقامة وملاعب التدريب".

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وواصل "هناك مطرب مصري كبير سيتولى إحياء الحفل قبل مباراة السوبر وسيتم الإعلان عنه غدا".

وأكمل "سيتم الكشف عن شكل كأس السوبر المصري يوم الأربعاء والكأس تم تصميمه في لندن بمعرفة شركة بريزنتيشن".

وأتم تصريحاته "لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن عدم حضور أي ناد من طرفي السوبر إلى الإمارات".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في السوبر المصري لموسم 2022-2023 في أبو ظبي يوم الجمعة المقبل.

الأهلي الزمالك السوبر المصري
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