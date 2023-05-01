أصبح خواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس الإسباني مهددا بعدم تحطيم رقمه القياسي المنتظر في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

خواكين النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

ويستعد خواكين لدخول تاريخ الدوري الإسباني كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني.

وتعرض خواكين للإصابة خلال مواجهة فريقه مع برشلونة في الجولة السابقة من الدوري الإسباني.

ويعاني خواكين من كدمة بسيطة في الركبة اليمنى ويحتاج إلى 48 ساعة للوقوف على حكم الإصابة ومدة غيابه.

ويتبقى لخواكين 6 مباريات لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المشاركين في تاريخ الدوري الإسباني وهو نفس عدد المباريات المتبقي لريال بيتيس في الدوري.

صاحب الـ 41 عاما خاض 617 مباراة خلال مسيرته في الدوري الإسباني، بينما ينفرد أندوني زوبيزاريتا حارس مرمى برشلونة السابق بالرقم القياسي بـ 622 مباراة.

ويحتاج خواكين على الأقل إلى المشاركة في 5 مباريات لمعادلة رقم زوبيزاريتا.

وكان خواكين قد أعلن اعتزاله بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وشارك خواكين خلال الموسم الحالي مع بيتيس في 25 مباراة وخلالهم سجل هدف وصنع آخر.

ويعد راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بلباو هو أقرب الملاحقين إذ شارك خلال مسيرته بالدوري في 584 مباراة أي أن بإمكانه تحطيم الرقم القياسي في الموسم المقبل.

ماركا: خواكين يعاني من إصابة تهدد رقمه القياسي في الدوري الإسباني

أصبح خواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس الإسباني مهددا بعدم تحطيم رقمه القياسي المنتظر في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

ويستعد خواكين لدخول تاريخ الدوري الإسباني كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني.

وتعرض خواكين للإصابة خلال مواجهة فريقه مع برشلونة في الجولة السابقة من الدوري الإسباني.

ويعاني خواكين من كدمة بسيطة في الركبة اليمنى ويحتاج إلى 48 ساعة للوقوف على حكم الإصابة ومدة غيابه.

ويتبقى لخواكين 6 مباريات لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المشاركين في تاريخ الدوري الإسباني وهو نفس عدد المباريات المتبقي لريال بيتيس في الدوري.

صاحب الـ 41 عاما خاض 617 مباراة خلال مسيرته في الدوري الإسباني، بينما ينفرد أندوني زوبيزاريتا حارس مرمى برشلونة السابق بالرقم القياسي بـ 622 مباراة.

ويحتاج خواكين على الأقل إلى المشاركة في 5 مباريات لمعادلة رقم زوبيزاريتا.

وكان خواكين قد أعلن اعتزاله بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وشارك خواكين خلال الموسم الحالي مع بيتيس في 25 مباراة وخلالهم سجل هدف وصنع آخر.

ويعد راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بلباو هو أقرب الملاحقين إذ شارك خلال مسيرته بالدوري في 584 مباراة أي أن بإمكانه تحطيم الرقم القياسي في الموسم المقبل.

وجاءت قائمة أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني بالكامل كالتالي:

1- أندوني زوبيزاريتا (622).

2- خواكين (617).

3- راؤول جارسيا (584).

4- راؤول جونزاليس (550).

5- أوزوبيو (543).

6- بايو (542).

7- مانويل سانشيز (523).

8- ليونيل ميسي (520).

9- إكير كاسياس (510).

10- سيرخيو راموس (508).

وبدأ ابن الـ41 عاما مسيرته مع الفريق الأول لريال بيتيس في 3 سبتمبر عام 2000.

واستمر هناك حتى رحل إلى فالنسيا عام 2006، ثم إلى مالجا 2011، وبعدها فيورنتينا في 2013 ثم العودة لبيتيس مجددا عام 2015.

ولعب خواكين 480 مباراة مع ريال بيتيس، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 45 آخرين وفاز بكأس الملك مرتين موسمي 2004-2005، و2021-2022.

ومع فالنسيا، شارك خواكين في 2018 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 31 وفاز بكأس الملك مرة واحدة موسم 2007-2008.

وفي مالجا، لعب 70 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف مع 13 تمريرة حاسمة.

وارتدى قميص الفيولا 71 مرة في إيطاليا، أحرز خلالها سبعة أهداف بجانب صناعة 13 آخرين.

إجمالا، سجل خواكين 112 هدف في مسيرته الكروية مع الأندية وصنع 102 آخرين في 839 مباراة.

ودوليا، لعب خواكين 51 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلها.

.

وبدأ ابن الـ41 عاما مسيرته مع الفريق الأول لريال بيتيس في 3 سبتمبر عام 2000.

واستمر هناك حتى رحل إلى فالنسيا عام 2006، ثم إلى مالجا 2011، وبعدها فيورنتينا في 2013 ثم العودة لبيتيس مجددا عام 2015.

ولعب خواكين 480 مباراة مع ريال بيتيس، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 45 آخرين وفاز بكأس الملك مرتين موسمي 2004-2005، و2021-2022.

ومع فالنسيا، شارك خواكين في 2018 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 31 وفاز بكأس الملك مرة واحدة موسم 2007-2008.

وفي مالجا، لعب 70 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف مع 13 تمريرة حاسمة.

وارتدى قميص الفيولا 71 مرة في إيطاليا، أحرز خلالها سبعة أهداف بجانب صناعة 13 آخرين.

إجمالا، سجل خواكين 112 هدف في مسيرته الكروية مع الأندية وصنع 102 آخرين في 839 مباراة.

ودوليا، لعب خواكين 51 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلها.