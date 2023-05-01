بعد الإصابة.. فيتوريا يطمئن على إمام عاشور

تواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع إمام عاشور لاعب وسط المنتخب وفريق ميتيلاند الدنماركي.

جاء ذلك عقب عودة عاشور إلى القاهرة بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع فريق ميتيلاند وغيابه لنهاية الموسم عن مباريات فريقه.

وتمنى فيتوريا الشفاء لإمام عاشور خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما والعودة سريعا للملاعب.

ويواصل إمام عاشور برنامجه العلاجي مع طبيب منتخب مصر الأول محمد أبو العلا بالتنسيق مع ناديه الدنماركي.

وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي اليوم السبت غياب لاعبه إمام عاشور رسميا لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

ولم يوضح النادي الدنماركي طبيعة إصابة إمام عاشور التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الكأس ضد فايبورج والتي اضطر للخروج منها مستبدلا.

وذكر الموقع الرسمي لميتيلاند أن إمام عاشور عاد إلى مصر ليتلقى العلاج ويبدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا.

وقال المدير الرياضي لميتيلاند سفيند جرافيرسين: "نحن نتأسف للغاية لعدم قدرة إمام على المشاركة معنا مجددا خلال الموسم، هو يشعر بالضيق ولم يرغب في إنهاء الموسم بذلك الشكل".

وواصل "نحن والجهاز الطبي قررنا أن الأفضل أن يعود إمام إلى بلده ليتلقى العلاج تحت إشراف طبيب المنتخب المصري ورأينا أن ذلك القرار هو الأفضل وأن يتواجد اللاعب في بيئة آمنة بالقرب من عائلته".

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك إمام مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين.