خبر في الجول - لن يسافر اليوم.. الزمالك يتدرب في النادي صباح الثلاثاء

الإثنين، 01 مايو 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

مران الزمالك

علم FilGoal.com أن فريق الزمالك سيخوض مرانه في مقر النادي صباح الغد -الثلاثاء- في التاسعة صباحا.

وأخطر النادي لاعبي الفريق بذلك، عوضا عن السفر إلى الإمارات لخوض كأس السوبر الذي كان مقررا له الساعة 12 منتصف الليل.

يأتي ذلك بسبب عدم صدور قرارات لجنة الاستئناف حتى الآن، فيما يخص الملفات المطروحة أمامه وأبرزها قرار إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

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وكان الزمالك قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة السبت الماضي للاستفسار عن موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي من المشاركة في لقاء السوبر المقبل بين الفريقين.

وذكر الزمالك في خطابه أن كهربا موقوف لـ12 مباراة وأن عقوبته واجبة النفاذ، بالإضافة لطرد محمد عبد المنعم بشكل مباشر في لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر.

هذا بالإضافة لطرد محمد الشناوي بشكل مباشر في لقاء سموحة بالدوري.

وتساءل الزمالك في خطابه "هل سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لناد على حساب ناد آخر".

وطالب الزمالك اتحاد الكرة بالرد على خطابه قبل عقد اجتماعه الطارئ أمس الأحد ليتخذ القرار المناسب له بشأن سفر الفريق للإمارات لخوض المباراة من عدمه.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعه "لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي وعلى كرامته" على حد وصف الموقع الرسمي للنادي الأبيض، ولكن لم يعلن عن القرار الذي توصل إليه حتى الآن.

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 مايو في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

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