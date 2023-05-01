تقرير: نانت يفسخ عقد لاعبه الشاب لمشاركته مع الجزائر في كأس إفريقيا تحت 17

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو عن قيام نادي نيس الفرنسي بفسخ تعاقده مع اللاعب الجزائري يوسف بن علي.

قرار النادي الفرنسي جاء عقب إصرار اللاعب على تمثيل منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما.

اللاعب علق على قرار نادي قائلا: "كنت ألعب مع نانت منذ أن كنت طفلا واحترم النادي وأحبه".

وتابع "هذا العام حصلت على الفرصة لتمثيل منتخب بلدي الجزائر والكثير من الناس لا يحصلون على تلك الفرصة ولكنها مصدر فخر كبير، لقد اختلفت في بعض النقاط مع النادي ولكنني احترم ما أفعله واتخذت قراري باحترام دولتي وأريد أن يتم احترام قراري".

وفقا لراديو مونت كارلو فإن قرار نانت قد جاء بناء على رغبة النادي في عدم مشاركة اللاعب في البطولة لكونها خارج الأجندة الدولية ولكن أصر مما أدى لفسخ تعاقده.

ويشارك بن علي حاليا مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما والمقامة على أرضه.

وحقق منتخب الجزائر الفوز في المباراة الأولى على الصومال بهدفين دون مقابل.