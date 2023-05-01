جولة بمدرجات خالية.. اتحاد الكرة يعلن موقف حضور الجماهير في كأس مصر

الإثنين، 01 مايو 2023 - 19:49

كتب : هاني العوضي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الحضور الجماهيري خلال بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وأوضح الاتحاد في خطاب رسمي للأندية، أن دور الـ 32 سيقام بدون جماهير.

أما بقية المسابقة اعتبارا من دور الـ 16 تُقام بحضور جماهيري، مع مراعاة لائحة ونظام المسابقات.

أخبار متعلقة:
أجندة مباريات الأهلي في مايو.. الدوري وقمة السوبر ونصف نهائي إفريقيا ضد الترجي أجندة مباريات الزمالك في مايو – السوبر ومواجهة الإسماعيلي بينهما مباراة الكأس مواعيد مباريات كأس مصر - تأجيل مباراة الأهلي.. والزمالك يواجه بروكسي 9 مايو مشوار كأس مصر - فيوتشر في طريق الأهلي.. وبيراميدز بسكة الزمالك

وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل يُلعب وقت إضافي، ثم ركلات ترجيح.

ويرتدي النادي المذكور أولا في جدول المباريات زيه الأصلي، على أن يرتدي الفريق الآخر زيا مخالفا.

ويعد الفريق المذكور أولا مسؤولا عن النواحي التنظيمية للمباراة بما يشمل الكرات وصبيتها وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والضيافة.

مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر:

الأحد 7 مايو

الداخلية × أسوان - استاد بتروسبورت (6 مساء)

سموحة × ألو إيجبت - استاد الإسكندرية (6 مساء)

سيراميكا كليوباترا × دكرنس - استاد القاهرة (9 مساء)

الإثنين 8 مايو

إنبي × لافيينا - استاد بتروسبورت (6 مساء)

البنك الأهلي × شبان مسلمين قنا - استاد القاهرة (6 مساء)

المقاولون العرب × الحمام - استاد المقاولون العرب (9 مساء)

المصري × بترول أسيوط - استاد برج العرب (9 مساء)

الثلاثاء 9 مايو

الزمالك × بروكسي - استاد القاهرة (6 مساء)

الاتحاد السكندري × السكة الحديد - استاد الإسكندرية (6 مساء)

الأربعاء 10 مايو

فاركو × المصرية للاتصالات - استاد برج العرب (6 مساء)

فيوتشر × طلائع الأسطول - استاد السلام (9 مساء)

الخميس 11 مايو

طلائع الجيش × الشرقية بالزقازيق - استاد جهاز الرياضة (7 مساء)

الأربعاء 17 مايو

بيراميدز × راية - استاد الدفاع الجوي (6 مساء)

الأربعاء 24 مايو

الإسماعيلي × النجوم - استاد الإسماعيلية (6 مساء)

الأحد 28 مايو

حرس الحدود × غزل المحلة - استاد حرس الحدود (7 مساء)

مؤجل

الأهلي × منتخب السويس - استاد القاهرة

كأس مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
أجندة مباريات الأهلي في مايو.. الدوري وقمة السوبر ونصف نهائي إفريقيا ضد الترجي أجندة مباريات الزمالك في مايو – السوبر ومواجهة الإسماعيلي بينهما مباراة الكأس مواعيد مباريات كأس مصر - تأجيل مباراة الأهلي.. والزمالك يواجه بروكسي 9 مايو توابع دربي القنال.. عبد الرحمن مجدي يجري أشعة على العضلة الضامة عضو إدارة السويس لـ في الجول: مثلت الأهلي أمام ريال مدريد لكن قلبي مع فريقي مدرب بروكسي لـ في الجول: انتمائي زمالكاوي.. وكنت أتمنى مواجهة الأهلي في الكأس مشوار كأس مصر - فيوتشر في طريق الأهلي.. وبيراميدز بسكة الزمالك قرعة كأس مصر - الأهلي يواجه منتخب السويس.. والزمالك أمام بروكسي
أخر الأخبار
جولة بمدرجات خالية.. اتحاد الكرة يعلن موقف حضور الجماهير في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
آس: أودريوزولا منفتح على الرحيل من ريال مدريد.. قد يعود لفريقه القديم ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع يوسفاني ساعة | رياضات أخرى
أجندة مباريات الأهلي في مايو.. الدوري وقمة السوبر ونصف نهائي إفريقيا ضد الترجي ساعة | الكرة المصرية
أجندة مباريات الزمالك في مايو – السوبر ومواجهة الإسماعيلي بينهما مباراة الكأس ساعة | الكرة المصرية
شبيبة القبائل يعلن تجهيز شكوى لتقديمها لـ كاف بسبب ما حدث في "جحيم رادس" ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات كأس مصر - تأجيل مباراة الأهلي.. والزمالك يواجه بروكسي 9 مايو ساعة | الكرة المصرية
منافس الأهلي - بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل.. روابط جمهور الترجي تعلق نشاطها 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 4 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم