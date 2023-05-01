جولة بمدرجات خالية.. اتحاد الكرة يعلن موقف حضور الجماهير في كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الحضور الجماهيري خلال بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وأوضح الاتحاد في خطاب رسمي للأندية، أن دور الـ 32 سيقام بدون جماهير.

أما بقية المسابقة اعتبارا من دور الـ 16 تُقام بحضور جماهيري، مع مراعاة لائحة ونظام المسابقات.

وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل يُلعب وقت إضافي، ثم ركلات ترجيح.

ويرتدي النادي المذكور أولا في جدول المباريات زيه الأصلي، على أن يرتدي الفريق الآخر زيا مخالفا.

ويعد الفريق المذكور أولا مسؤولا عن النواحي التنظيمية للمباراة بما يشمل الكرات وصبيتها وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والضيافة.

مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر:

الأحد 7 مايو

الداخلية × أسوان - استاد بتروسبورت (6 مساء)

سموحة × ألو إيجبت - استاد الإسكندرية (6 مساء)

سيراميكا كليوباترا × دكرنس - استاد القاهرة (9 مساء)

الإثنين 8 مايو

إنبي × لافيينا - استاد بتروسبورت (6 مساء)

البنك الأهلي × شبان مسلمين قنا - استاد القاهرة (6 مساء)

المقاولون العرب × الحمام - استاد المقاولون العرب (9 مساء)

المصري × بترول أسيوط - استاد برج العرب (9 مساء)

الثلاثاء 9 مايو

الزمالك × بروكسي - استاد القاهرة (6 مساء)

الاتحاد السكندري × السكة الحديد - استاد الإسكندرية (6 مساء)

الأربعاء 10 مايو

فاركو × المصرية للاتصالات - استاد برج العرب (6 مساء)

فيوتشر × طلائع الأسطول - استاد السلام (9 مساء)

الخميس 11 مايو

طلائع الجيش × الشرقية بالزقازيق - استاد جهاز الرياضة (7 مساء)

الأربعاء 17 مايو

بيراميدز × راية - استاد الدفاع الجوي (6 مساء)

الأربعاء 24 مايو

الإسماعيلي × النجوم - استاد الإسماعيلية (6 مساء)

الأحد 28 مايو

حرس الحدود × غزل المحلة - استاد حرس الحدود (7 مساء)

مؤجل

الأهلي × منتخب السويس - استاد القاهرة