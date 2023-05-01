آس: أودريوزولا منفتح على الرحيل من ريال مدريد.. قد يعود لفريقه القديم

الإثنين، 01 مايو 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

ألفارو أودريوزولا - ريال مدريد - فياريال

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن إمكانية رحيل ألفارو أودريوزولا عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا للصحيفة فإن ريال مدريد يرغب في الحصول على أي أموال من رحيل اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل ولذلك فإن النادي سيحاول بيعه لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات.

اللاعب أصبح منفتح في الوقت الحالي على الرحيل من ريال مدريد لرغبته في الحصول على دقائق للعب خصوصا بعد خروجه من حسابات ريال مدريد بشكل كامل.

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أودريوزولا كان قريبا من الرحيل في الصيف الماضي ولكن رغبته في انتظار عرض إنتر ميلان عطلت الأمر.

الوجهة الأقرب للاعب حال رحيله عن ريال مدريد في الوقت الحالي هي عودته لريال سوسيداد فريقه السابق.

أودريوزولا يستعد للذهاب مع ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الثلاثاء وهذا ما يعني إمكانية مواجهة فريقه السابق للمرة الأخيرة قبل أن ينتقل إليه في الموسم المقبل.

صاحب الـ 27 عاما شارك مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 5 مباريات فقط وكان في جميعهم كبديل.

وانضم أودريوزولا لريال مدريد في 2018 قادما من ريال سوسيداد وتوج مع الفريق بالدوري وكأس السوبر الإسباني بالإضافة إلى كأس العالم للأندية في مناسبتين.

وبشكل عام فإن أودريوزولا قد شارك مع ريال مدريد في 48 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع 10 آخرين.

وقضى أودريوزولا خلال أعوامه مع ريال مدريد فترتين إعارة مع بايرن ميونيخ وفيورنتينا.

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