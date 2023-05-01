كرة طائرة - مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع يوسفاني

كشف مصدر مسؤول من النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات مع يوسفاني هيرنانديز لاعب الزمالك السابق للكرة الطائرة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي مع اللاعب".

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في الفترة بين 9 و19 مايو.

وكان الكوبي يوسفاني هيرنانديز قد انضم إلى الزمالك قبل مباريات نصف نهائي الدوري في الموسم الماضي.

وخرج يوسفاني معارا إلى الدوري الصيني على أن يعود، ولكنه انتقل لاحقا إلى مونزا في الدوري الإيطالي.

وساهم اللاعب الكوبي في تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس ليجمع بين البطولتين في موسم واحد لأول مرة منذ عام 1989، وهو الإنجاز الذي كرره الأبيض لاحقا في الموسم الحالي.

وحقق الزمالك الثنائية الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد احتفاظه بكأس مصر للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي في ثالث مباريات النهائي.