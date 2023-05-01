أجندة مباريات الأهلي في مايو.. الدوري وقمة السوبر ونصف نهائي إفريقيا ضد الترجي

يخوض الأهلي 7 مباريات خلال شهر مايو في البطولات المختلفة ما بين الدوري المصري والسوبر ودوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الترجي التونسي خلال شهر مايو الجاري.

ويستهل الأهلي مبارياته في شهر مايو بمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

وتم تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس في دور الـ32 لكأس مصر وأيضا مباراة بيراميدز في الدوري، وذلك بسبب مباراتي الأحمر ضد الترجي.

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر مايو:

الجمعة 5 مايو أمام الزمالك (7:30 مساء) في كأس السوبر

الثلاثاء 9 مايو أمام حرس الحدود (9:30) مؤجلة من الجولة 16 بالدوري

الترجي التونسي 12 أو 13 مايو (10:00) ذهاب نصف نهائي إفريقيا

الترجي التونسي 19 أو 20 مايو (9:00) إياب نصف نهائي إفريقيا

الثلاثاء 23 مايو أمام إنبي (9:30 مساء) في الدوري

الجمعة 26 مايو أمام طلائع الجيش (8 مساء) مؤجلة من الجولة 22 بالدوري

الإثنين 29 مايو أمام سيراميكا كليوباترا (8 مساء) مؤجلة من الجولة 27 بالدوري