أجندة مباريات الزمالك في مايو – السوبر ومواجهة الإسماعيلي بينهما مباراة الكأس

الإثنين، 01 مايو 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023 ومواعيد مبارياته.

ويستهل الزمالك مشواره في شهر مايو المقبل بقمة مرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

وتم تأجيل مباراة الإسماعيلي والزمالك في الجولة 27 التي ستقام في الإسماعيلية لارتباط الفريق الأبيض بخوض لقاء كأس السوبر ضد الأهلي في الإمارات.

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ولكن ستتم إقامة المباراة بشكل طبيعي عقب انتهاء الزمالك من خوض مواجهة كأس السوبر.

بينهما تم إضافة مباراة الزمالك ضد بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر، والتي تم تحديد موعد إقامتها في التاسع من مايو الجاري.

أما دور الـ16 فيقام من 25 لـ30 من الشهر نفسه، ومن المنتظر تحديد مباراة الزمالك حال تأهله بعد مواجهة الداخلية، وقبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في الشهر الجاري.

وجاءت مباريات الزمالك في مايو كالتالي:

الجمعة 5 مايو - الزمالك X الأهلي (7 ونصف مساء) كأس السوبر المصري

الثلاثاء 9 مايو - الزمالك × بروكسي (6 مساء) كأس مصر

السبت 13 مايو – الإسماعيلي X الزمالك (7 مساء) مؤجلة من الجولة 27

الخميس 18 مايو – الزمالك X أسوان (8 مساء) الجولة 28

الإثنين 22 مايو – الداخلية X الزمالك (9 ونصف مساء) الجولة 29

الثلاثاء 30 مايو – الزمالك X طلائع الجيش (8 مساء) مؤجلة من الجولة 23

الزمالك أجندة مباريات الزمالك
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