مواعيد مباريات كأس مصر - تأجيل مباراة الأهلي.. والزمالك يواجه بروكسي 9 مايو

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتم تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الترجي التونسي في نصف النهائي ذهابا في أحد يومي 12 و13 مايو، وإيابا في أحد يومي 19 و20 مايو.

وقبل ذلك يلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري في الإمارات يوم 5 مايو، ومن المفترض أن يخوض المباراة المؤجلة ضد حرس الحدود في 9 مايو أيضا.

على الجانب الآخر يلعب الزمالك ضد بروكسي يوم الثلاثاء 9 مايو في السادسة مساء على استاد القاهرة.

بينما يلعب بيراميدز وصيف النسخة الماضية مع راية يوم الأربعاء 17 مايو على استاد الدفاع الجوي.

وكان الأهلي قد فاز بكأس الموسم الماضي 2021-2022 بالفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر:

الأحد 7 مايو

الداخلية × أسوان - استاد بتروسبورت (6 مساء)

سموحة × ألو إيجبت - استاد الإسكندرية (6 مساء)

سيراميكا كليوباترا × دكرنس - استاد القاهرة (9 مساء)

الإثنين 8 مايو

إنبي × لافيينا - استاد بتروسبورت (6 مساء)

البنك الأهلي × شبان مسلمين قنا - استاد القاهرة (6 مساء)

المقاولون العرب × الحمام - استاد المقاولون العرب (9 مساء)

المصري × بترول أسيوط - استاد برج العرب (9 مساء)

الثلاثاء 9 مايو

الزمالك × بروكسي - استاد القاهرة (6 مساء)

الاتحاد السكندري × السكة الحديد - استاد الإسكندرية (6 مساء)

الأربعاء 10 مايو

فاركو × المصرية للاتصالات - استاد برج العرب (6 مساء)

فيوتشر × طلائع الأسطول - استاد السلام (9 مساء)

الخميس 11 مايو

طلائع الجيش × الشرقية بالزقازيق - استاد جهاز الرياضة (7 مساء)

الأربعاء 17 مايو

بيراميدز × راية - استاد الدفاع الجوي (6 مساء)

الأربعاء 24 مايو

الإسماعيلي × النجوم - استاد الإسماعيلية (6 مساء)

الأحد 28 مايو

حرس الحدود × غزل المحلة - استاد حرس الحدود (7 مساء)

مؤجل

الأهلي × منتخب السويس - استاد القاهرة