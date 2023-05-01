توابع دربي القنال.. عبد الرحمن مجدي يجري أشعة على العضلة الضامة

الإثنين، 01 مايو 2023 - 17:18

كتب : بسام أبو بكر

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - المصري

قرر الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلى بقيادة مجدي باز إجراء أشعة على العضلة الضامة للاعب عبد الرحمن مجدى.

جاء ذلك بسبب شعور اللاعب بإجهاد بالعضلة خلال فترة الراحة التى أعقبت مباراة المصرى بكأس رابطة الأندية.

وسيغيب اللاعب عن مران اليوم الإثنين، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل نتيجة الأشعة لتحديد موعد عودته للتدريبات، وبالتالي للمباريات.

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وفاز المصري على الإسماعيلي بهدفين دون رد في دور الثمانية لكأس الرابطة.

سجل رجب عمران وعبده يحيى هدفي المصري في اللقاء.

وأعلن الإسماعيلي عن تقديم شكوى رسمية لرابطة الأندية ضد خالد الغندور حكم مواجهة الفريق ضد المصري في ربع نهائي كأس الرابطة.

وطالب الإسماعيلي في بيانه بإعادة المباراة فورا بسبب وجود أخطاء جسيمة وفقا لما أعلنه النادي.

ويلعب المصري في نصف النهائي مع فيوتشر، بينما يلعب الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا على الجانب الآخر.

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي الدوري المصري كأس الرابطة
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