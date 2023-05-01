عضو إدارة السويس لـ في الجول: مثلت الأهلي أمام ريال مدريد لكن قلبي مع فريقي

الإثنين، 01 مايو 2023 - 17:02

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

أعرب أشرف أمين عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس عن صعوبة قرعة كأس مصر التي أسفرت عن مواجهة الأهلي حامل اللقب في دور الـ32.

ويعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد منافسات دور الـ 32 غدا الثلاثاء.

وقال أشرف أمين لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي صعبة فهو بطل كأس مصر بالإضافة إلى مستوى الفريق الفني حاليا".

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وسبق وأن مثل أشرف أمين فريق الأهلي كلاعب لمدة موسمين.

وأضاف "منتخب السويس حصل على راحة لمدة شهر ونصف ربما يؤثر ذلك بالسلب، خاصة أن لدينا مواجهتين في قمة الصعوبة بالدرجة الثانية ضد الترسانة والقناة".

وأوضح أشرف أمين "قوة الأهلي تعود إلى الجماعية التي فرضها المدير الفني مارسيل كولر، فلا تستطيع غلق مفاتيح محددة للأهلي سيفاجئك بطريقة أخرى حتى لو قام بإراحة عدد من لاعبيه".

وعن تمثيل الأهلي سابقا كشف أمين "شاركت مع الأهلي لمدة موسمين وحققت ثلاث بطولات وأشهر مباراة لي أمام ريال مدريد رغم إصابتي بعد ربع ساعة".

وشدد أشرف أمين "رغم مشاركتي مع الأهلي لكن قلبي حاليا مع منتخب السويس لأنني ابن النادي وعضو مجلس إدارة".

واختتم عضو مجلس إدارة منتخب السويس تصريحاته "هدفنا هو التركيز في الدوري أولا نظرا للمشاركة في دوري المحترفين، وكأس مصر في الموسم الماضي حققنا الوصول لربع النهائي بعد الفوز على فيوتشر وطلائع الجيش".

ونجح منتخب السويس في تخطي كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الدور الثالث من كأس مصر.

وبنفس الطريقة تخطى منتخب السويس فريق بورتو السويس بركلات الترجيح في الدور الرابع بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كأس مصر منتخب السويس الأهلي
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