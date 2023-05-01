تنس - ضد المصنفة الثانية.. ميار شريف تواجه تحديا كبيرا في ربع نهائي مدريد

الإثنين، 01 مايو 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

ميار شريف - بطولة مدريد المفتوحة تنس

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم إلى ربع نهائي بطولة مدريد لتواجه المصرية ميار شريف وذلك بعد الفوز على الروسية ميرا أندريفا.

وفازت سابالينكا على أندريفا بمجموعتين دون رد، بنتيجتي 6-3 و6-1 لتصطدم مع اللاعبة المصرية في ربع النهائي.

من جانبها واصلت ميار شريف كتابة التاريخ بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة.

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وتغلبت ميار شريف على البلجيكية إليس ميرتنس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة استمرت لما يقارب من ثلاث ساعات.

وتحتل إليس المركز 29 في التصنيف العالمي لسيدات التنس.

وكانت ميار قد حققت إنجازا تاريخيا بالتغلب على كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميا في دور الـ32.

وتقدمت ميار في المجموعة الأولى على البلجيكية ميرتينس بنتيجة 6-4 قبل أن تعادل البلجيكية النتيجة بالفوز 6-0 في المجموعة الثانية.

وبنفس نتيجة المجموعة الأولى، نجحت ميار شريف الفوز في المجموعة الثالثة لتحسم تأهلها إلى ربع النهائي.

وتحتل ميار شريف المركز 59 في التصنيف العالمي.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وحصدت ميار خمسة ألقاب في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، بينهم أربعة في عام 2022.

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