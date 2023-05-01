مؤتمر أنشيلوتي: لدينا أخبار سارة بشأن مودريتش.. ولن أتحدث عن مستقبلي

الإثنين، 01 مايو 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - لوكا مودريتش - ريال مدريد

زف كارلو أنشيلوتي أنباء سارة لجماهير ريال مدريد بشأن لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكشف أنشيلوتي أن مودريتش اقترب من أن يكون جاهزا لمباراة يوم السبت أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الحادية عشر من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "مواجهة ريال سوسيداد صعبة لأننا سنلعب ضد فريق جيد، لدينا بعض الإصابات، وجدول المباراة غير منطقي ولكن علينا أن نلعب ونستهدف تحقيق مباراة جيدة".

وتابع "ميليتاو بخير، كانت لديه مشكلة شخصية وانضم إلى التدريب وسيلعب غدا بصورة طبيعية، علينا الآن تقييم حالة فيدي فالفيردي وقد يكون متاحا".

أما عن موقف ديفيد ألابا فكشف أنشيلوتي "ألابا لن يشارك في المباراة لأن بدأ للتو المشاركة في التدريبات الجماعية".

وواصل "لدينا أخبار سارة بشأن لوكا مودريتش، وهو قد يكون جاهزا لمباراة السبت".

وشدد أنشيلوتي "وصلنا في هذه اللحظة من الموسم في حالة بدنية جيدة، المشكلة في المباريات مثل مواجهة الغد وهي أن عليك التعافي خلال ثلاثة أيام فقط".

وعن هجوم ريال مدريد أوضح "لم تكن لدينا مشكلة هجومية في هذين العامين، عانى كريم بنزيمة من صعود وهبوط ولكن رودريجو وفينيسيوس يقدمان مستوى جيدا".

وأضاف "بنزيمة متعب قليلا وإذا كان على ما يرام ولم يكن لديه مشاكل سوف يلعب من البداية، لن أفعل أي مداورة إلا للمصابين".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بشأن مفاوضات منتخب البرازيل قائلا: "لن أتحدث عن مستقبلي، لكن أمر الموعد النهائي لمفاوضات مجرد هراء، لأنه ببساطة لا يوجد موعد لأنني لم أتحدث إلى أحد من الأساس".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 68 نقطة قبل ست جولات من النهاية، ويبتعد عن برشلونة متصدر الترتيب بـ 11 نقطة.

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