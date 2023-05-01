الهلال السعودي يعلن إصابة قائده وعودة حارسه استعدادا لنهائي دوري الأبطال

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة قائده سلمان الفرج قبل أيام من إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وعودة حارسه محمد العويس.

وسافرت بعثة الهلال إلى اليابان استعدادا لخوض إياب نهائي دوري الأبطال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني السبت المقبل.

وأفاد الهلال عبر موقعه أن الفرج غاب عن مران الفريق الأول في اليابان يوم الاثنين وخضع لجلسة تأهيلية.

وأوضح أن قائد الفريق تعرض لإصابة في الساق خلال لقاء الذهاب السبت الماضي في السعودية والذي انتهى بالتعادل 1-1.

فيما شارك محمد العويس في التمرين الجماعي بعد ان أنهى برنامجه العلاجي و التأهيلي.

منتصف الشهر الماضي، تلقى الهلال ضربة موجعة قبل مواجهة الدربي أمام النصر بعد تعرض محمد العويس حارس مرماه للإصابة في اتدريبات.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر وقتها أن الفحوصات التي أجراها العويس أظهرت إصابته في أربطة الكتف سيخضع على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيل لمدة 3 أسابيع.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال التعادل 1-1 في مباراة الإياب، من أجل التتويج باللقب.

وسيكون هدف الهلال الأسبوع المقبل تكرار ما حدث في نهائي نسخة 2019 ضد أوراوا ذاته في اليابان.

حينها انتصر الهلال بثنائية دون مقابل في اليابان بلقاء الإياب وحسم اللقب القاري لصالحه.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.