تنس - ميار تواصل كتابة التاريخ وتتأهل لربع نهائي مدريد المفتوحة

الإثنين، 01 مايو 2023 - 15:15

كتب : محمد سمير

ميار شريف - بطولة مدريد المفتوحة تنس

واصلت ميار شريف كتابة التاريخ بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة.

وتغلبت المصرية ميار شريف على البلجيكية إليس ميرتنس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة استمرت لما يقارب من ثلاث ساعات.

وتحتل إليس المركز 29 في التصنيف العالمي لسيدات التنس.

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وكانت ميار قد حققت إنجازا تاريخيا بالتغلب على كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميا في دور الـ32.

وتقدمت ميار في المجموعة الأولى على البلجيكية ميرتينس بنتيجة 6-4 قبل أن تعادل البلجيكية النتيجة بالفوز 6-0 في المجموعة الثانية.

وبنفس نتيجة المجموعة الأولى، نجحت ميار شريف الفوز في المجموعة الثالثة لتحسم تأهلها إلى ربع النهائي.

وتنتظر ميار المتأهلة من البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا والروسية ميرا أندريفا في ربع النهائي.

وتحتل ميار شريف المركز 59 في التصنيف العالمي.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وحصدت ميار خمسة ألقاب في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، بينهم أربعة في عام 2022.

تنس ميار شريف مدريد المفتوحة
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