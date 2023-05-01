قرعة كأس مصر - الأهلي يواجه منتخب السويس.. والزمالك أمام بروكسي

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفريق منتخب السويس، بينما يلعب الزمالك ضد بروكسي.

وتقام منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري.

ومن المنتظر أن تقام منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو.

ستبدأ مباريات دور الـ32 يوم 6 مايو الجاري، على أن تعلن المواعيد مساء غد الثلاثاء حسب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وستلعب المباريات على ملاعب فرق الدوري الممتاز.

وجاءت قرعة دور الـ 32 كالآتي:

الأهلي × منتخب السويس

الزمالك × بروكسي

أسوان × الداخلية

غزل المحلة × حرس الحدود

فاركو × المصرية للاتصالات

سيراميكا كليوباترا × دكرنس

المقاولون العرب × الحمام بمطروح

طلائع الجيش × الشرقية

البنك الأهلي × شبان المسلمين بقنا

الاتحاد السكندري × السكة الحديد

بيراميدز × راية

المصري × بترول أسيوط

الإسماعيلي × النجوم

سموحة × ألو إيجيبت

إنبي × لافيينا

فيوتشر × طلائع الأسطول