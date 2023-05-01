توتوسبورت: بسبب خطة أليجري.. كييزا غير متأكد من مستقبله مع يوفنتوس

بات مستقبل فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس غامضا بشأن استمراره أو رحيله من الفريق بنهاية الموسم الجاري.

فيديريكو كييزا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن كييزا أصبح غير سعيد في يوفنتوس والسبب في ذلك خطة ماكس أليجري المدير الفني.

وأشار التقرير إلى أن كييزا لم يستطع التأقلم وإظهار أفضل ما لديه في خطة 3-5-2 التي يعتمد عليها أليجري.

وكان كييزا قد غاب عن الملاعب لمدة عشرة أشهر تقريبا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وبدأ في الظهور عقب نهاية كأس العالم في قطر.

ونجح كييزا في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين خلال 1079 دقيقة خاضهم من لعب 25 مباراة.

وأوضح التقرير أن كييزا ووفقا لمصادر مقربة منه غير سعيد ويفكر في الرحيل عن يوفنتوس بسبب خطة أليجري.

وبات كييزا غير واثق من مستقبله مع النادي، ويفكر اللاعب في الرحيل حال استمرار أليجري.

وكشف تقرير توتوسبورت أن يوفنتوس يبدو ملتزما بمشروع أليجري ومن المرجح استمراره للموسم المقبل.

وشدد التقرير أن ذلك بغض النظر عن موقفه من التتويج بالدوري الأوروبي.

ووصل يوفنتوس إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تخطي سبورتنج لشبونة.

ويستضيف يوفنتوس فريق إشبيلية يوم 11 مايو الجاري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث من جدول الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة عقب مرور 32 جولة.

وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري بثلاث هزائم وتعادل.