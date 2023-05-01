محكمة القضاء الإداري تحدد 14 مايو لنظر دعوى الأهلي ببطلان لجنة الانضباط

الإثنين، 01 مايو 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

حددت محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين، جلسة يوم 14 من شهر مايو الجاري لنظر دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.

وتطعن تلك الدعوى على قانونية وشرعية تعيين لجنة الانضباط وبالتالي كل ما صدر عنها من قرارات بسبب تعينها بمخالفة لائحة النظام الأساسي وفقا لدعوى الأهلي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الانسحاب مستبعد.. ماذا سيفعل الأهلي إذا تم إيقاف كهربا تشكيل الأهلي - حمدي وياسر أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام الرجاء مرتضى: لن نطعن إن لم يتم إيقاف كهربا.. وحال عدم اجتماع الانضباط فلكل مقام مقال خبر في الجول - الأهلي يقترب من تجديد تعاقد كهربا لموسمين

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن رد محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم الإثنين على طلب النادي الأهلي بتحديد جلسة ليوم 14 من شهر مايو الجاري.

وكان الأهلي قد قال في دعواه التي حملت رقم 48268 لسنة 77: "إنه بتاريخ 12 فبراير 2023 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد تشكيل لجنة جديدة للانضباط والقيم والأخلاق خلفا للجنة الانضباط السابقة التي تقدمت باستقالتها والاعتذار عن عملها بتاريخ 24 يناير 2023، مستندين في ذلك لما تضمنته المادة 39 فقرة (ح) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 20 لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 270 بتاريخ 1 ديسمبر 2022".

وتابع مجلس الأهلي في دعواه: "إنه لما كان ما قرره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد، فإن اللجنة باطلة ويجب بطلان كل القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وما يترتب عليه من آثار".

ماذا حدث؟

تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.

وأعلنت لجنة الاستئناف أنها ستجتمع غدا -الإثنين- للنظر في جدول أعمالها.

وتُقام مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي في الإمارات يوم 5 مايو المقبل.

النادي الأهلي القضاء الإداري لجنة الانضباط
نرشح لكم
شيحة: خسرنا أمام المصري بفعل فاعل.. وعدم تواجد الإسماعيلي في الدوري مستحيل مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقوبات على الجهاز الفني واللاعبين بعد الخروج من الكونفدرالية مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر ضد الزمالك خبر في الجول - الانسحاب مستبعد.. ماذا سيفعل الأهلي إذا تم إيقاف كهربا مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب دعوى حل لجنة الانضباط اتحاد الكرة يعلن موعد اجتماع لجنة الاستئناف "للحفاظ على حقوق النادي وكرامته".. اجتماع طارئ في الزمالك وموعد إعلان القرارات مران الزمالك - انتظام فتوح وعمرو السيسي.. وهيريرا يبدأ مهام عمله
أخر الأخبار
جوارديولا: أفكر في الاعتماد على هالاند وألفاريز ودي بروين معا 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محكمة القضاء الإداري تحدد 14 مايو لنظر دعوى الأهلي ببطلان لجنة الانضباط 24 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - مدرب الزمالك: كان لدينا إيمان بالتتويج بالكأس.. وكنت أتمنى حضور الجماهير 43 دقيقة | رياضات أخرى
الكشف عن سبب وصول ميسي إلى السعودية 43 دقيقة | السعودية
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بعد أحداث مواجهة الترجي.. الداخلية التونسية تمنع حضور الجماهير دون 18 عاما ساعة | الكرة الإفريقية
عبد الدايم: ثنائية كرة الطائرة نتيجة للتخطيط.. والتجديد للاعبين خلال أيام ساعة | رياضات أخرى
دوري NBA - بعد مباراة سابعة ضد كينجز.. كيري يحمل واريورز إلى مواجهة ليبرون جيمس 11 ساعة | NBA
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم