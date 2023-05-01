كرة طائرة - مدرب الزمالك: كان لدينا إيمان بالتتويج بالكأس.. وكنت أتمنى حضور الجماهير

الإثنين، 01 مايو 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

أشاد أحمد عاشور المدير الفني لفريق طائرة الزمالك بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب التغلب على الأهلي في المباراة الفاصلة.

وحسم الزمالك لقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة الفاصلة، ويأتي ذلك بعد أيام من حصد لقب الدوري.

وقال عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني بعد التتويج بلقب الكأس في مباراة ماراثونية، الحمد لله التوفيق كان من حليفنا وحققنا اللقب".

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وكشف مدرب الزمالك "كان لدينا إيمان بالتتويج بلقب الكأس، للأسف التعليمات لم تحدث بالشكل الأمثل في البداية خاصة في الشوط الأول الذي طالبت اللاعبين فيه بالضغط على الأهلي من البداية".

وأوضح عاشور "الأهلي فريق كبير ولديه حلول وبدائل ومحترفين جيدين".

وتابع "كنت أتمنى أن يكون نهائي الكأس بجماهير أهلي وزمالك ليستمتع الجماهير، وأشكر العدد الحاضر من جماهير الزمالك في النهاية رغم الإجراءات المشددة".

واختتم عاشور تصريحاته "الأهلي حقق الشوط الأول بفارق كبير، ولكن الحمد لله لعبنا بشكل جيد في الشوطين الثاني والثالث ووفقنا الله في الخامس".

ويستعد الزمالك والأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا في تونس خلال الفترة من 9 إلى 22 مايو الجاري.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب إفريقيا بعد فترة غياب إذ كان اللقب الأخير في 2012.

وحصد الزمالك الثنائية المحلية هذا الموسم وللمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.

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