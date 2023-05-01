الكشف عن سبب وصول ميسي إلى السعودية

الإثنين، 01 مايو 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

ميسي أمام السعودية

وصل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى السعودية في زيارة ترويجية للسياحة السعودية وسط تكهنات عديدة بانتقاله للدوري السعودي قريبا.

التقطت العدسات وصول ميسي إلى السعودية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وقال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عبر حسابه على تويتر صباح الاثنين: "أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية".

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جدير بالذكر أن وزارة السياحة في السعودية أعلنت العام الماضي اختيار ميسي كسفير للسياحة السعودية.

وكان ميسي قد نشر إعلانا مدفوع الأجر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الأحد من أجل الترويج للسياحة السعودية.

وكتب فيه "من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت".

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يأتي ذلك وسط تقارير عديدة تربط ميسي باللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل أسوة بكريستيانو رونالدو قائد النصر الذي يلعب هناك منذ يناير الماضي.

وكان النصر قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وحتى صيف 2025.

في المقابل ارتبط ميسي نجم باريس سان جيرمان بالانتقال لصفوف الهلال بداية من الموسم المقبل.

صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت في وقت سابق أن الهلال قدم عرضا رسميا لضم ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن عرض الهلال تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ولبى كافة مطالب النجم الأرجنتيني.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال ينتظر الرد النهائي من ميسي بشأن الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

في المقابل كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنويا.

إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية أشارت إلى أن ميسي قد قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم.

أسباب رحيل ميسي تأتي بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرا برفقة النادي وضغطه من أجل الحصول على عقد أفضل ورفضه لتخقيض عقده.

باريس سان جيرمان يرغب في تقليل عقد النجم الأرجنتيني بسبب تجنب التعرض لعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

ليونيل ميسي السعودية
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