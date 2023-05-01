عبد الدايم: ثنائية كرة الطائرة نتيجة للتخطيط.. والتجديد للاعبين خلال أيام

الإثنين، 01 مايو 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر - كرة طائرة

نسب أحمد عبد الدايم مدير قطاع النشاط الرياضي للكرة الطائرة بنادي الزمالك التتويج بالثنائية المحلية إلى مجلس الإدارة وأحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات.

ونجح الزمالك في تكرار فوزه على الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر بعد أيام من الفوز بالدوري المصري.

وجمع الزمالك الثنائية المحلية في الكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي والثالث في التاريخ.

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وقال عبد الدايم عبر قناة صدى البلد: "تحقيق الثنائية المحلية في الكرة الطائرة لموسمين متتاليين يُنسب إلى مجلس الإدارة وأحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات".

وأضاف "أرى أن الموسم الحالي هو الأفضل رياضيا للاتحاد المصري للطائرة بسبب المستوى المرتفع للنهائيات".

وكان الزمالك قد انتصر في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الكأس بنتيجة 3-2 قبل أن يحقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنفس النتيجة ثم اللجوء لمباراة فاصلة حسمها الزمالك أيضا بنتيجة 3-2.

وكشف أحمد عبد الدايم "هناك تخطيط ودعم من الإدارة وذلك هو سبب جمع الثنائية بعد غياب أكثر من 15 عاما، ونعد الجماهير بعودة طائرة الزمالك للتتويج الإفريقي والعربي".

وتابع مدير النشاط الرياضي للكرة الطائرة بالزمالك "أصعب لحظة في المباراة عندما تقدم الأهلي 24-21 في الشوط الثالث ولكن باقتدار وخبرة اللاعبين، عاد الفريق بإصرار كبير للتعادل ثم حصد الشوط".

وأضاف "متوسط أعمار لاعبي الزمالك مناسب وهو ما ساعد في خوض ثلاث مباريات من خمسة أشواط رغم الاعتماد على 8 لاعبين فقط تقريبا على عكس الأهلي الذي يعتمد على عدد أكبر".

واختتم عبد الدايم تصريحاته "تم صرف مستحقات لاعبي طائرة الزمالك منذ ثلاثة أيام، واللاعبون يحبون النادي وأتوقع أن يتم إعلان التجديد خلال الأيام المقبلة".

وينتهي تعاقد أكثر من لاعب في نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري من بينهم محمد مصطفى لعبة ومحمد رضا الهو.

ويستعد فريقا الزمالك والأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا في تونس خلال الفترة من 9 إلى 22 مايو الجاري.

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