دوري NBA - بعد مباراة سابعة ضد كينجز.. كيري يحمل واريورز إلى مواجهة ليبرون جيمس

الإثنين، 01 مايو 2023 - 01:24

كتب : عمرو عبد المنعم

ستيفن كيري - ليبرون جيمس

قاد الأسطورة ستيفن كيري فريقه جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على سكرامنتو كينجز في المباراة السابعة بينهما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وسحق جولدن ستيت نظيره سكرامنتو كينجز بنتيجة 120-100.

وتأهل جولدن ستيت إلى نصف نهائي القسم الغربي للموسم الثاني على التوالي بعد حسم السلسلة ضد سكرامنتو بنتيجة 4-3.

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ليضرب جولدن ستيت ونجمه ستيفن كيري موعدا مثيرا مع لوس أنجلوس ليكرز بقيادة الأسطورة ليبرون جيمس في نصف النهائي.

وسجل ستيفن كيري 50 نقطة في المباراة ليحقق رقما قياسيا كأكثر لاعب تسجيلا للنقاط في مباراة سابعة لفريق جولدن ستيت خلال الأدوار الإقصائية عبر تاريخ NBA.

كما أكمل 6 تمريرات مساعدة، وأكمل أيضا 8 متابعات للكرة.

وبذلك تكررت مواجهات ستيفن كيري ضد ليبرون جيمس منذ نهائي NBA في عام 2018 عندما كان ليبرون مع فريق كليفلاند كالفاليرز.

في مباراة أخرى حقق ميامي هيت الفوز في أول مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي على نيويورك نيكس بنتيجة 108-101.

NBA ستيفن كيري ليبرون جيمس
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