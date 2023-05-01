مسودة العقد كُتبت بالفعل.. شرط وحيد يفصل ميسي عن العودة إلى برشلونة

الإثنين، 01 مايو 2023 - 00:51

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

جاء ذلك بحسب ما ذكرته فيرونيكا بروناتي صحفية "فوكس سبورتس" والتي تعد أحد المصادر المقربة من ميسي.

وقالت بروناتي عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدم برشلونة دراسة الجدوى الاقتصادية والتي قوبلت باستحسان من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وأوضحت "ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان".

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وكشفت "ميسي يعرف بالفعل الشروط التي يعرضها برشلونة عليه، وهناك مسودة للعقد".

وتابعت "برشلونة بحاجة لبيع لاعبين من أجل تسجيل ميسي".

وواصلت بروناتي "كيف يمكن للصفقة أن تفشل؟ فقط إذا فشل برشلونة في البيع وتخفيض الرواتب، ولكن هناك ثقة داخل برشلونة في النجاح".

واختتمت "هناك خطة لتكريم ميسي في ملعب كامب نو الجديد، وبالتالي سيكون العقد مدته عامين".

وسيخرج برشلونة من كامب نو في الموسم المقبل 2023-2024 لتطويره، حيث سيلعب على ملعب برشلونة الأولمبي، ثم يعود إليه في موسم 2024-2025.

ولعب ميسي في صفوف الفريق الأول للنادي الكتالوني منذ 2004، واستمر معه حتى اضطر للرحيل بنهاية عقده في 2021 إثر الظروف الاقتصادية التي حالت دون تسجيله.

وفاز ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

كما فاز بالكرة الذهبية 7 مرات في مسيرته، وتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

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