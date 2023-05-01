شيحة: خسرنا أمام المصري بفعل فاعل.. وعدم تواجد الإسماعيلي في الدوري مستحيل

يرى محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي أن فريقه خسر بفعل فاعل أمام المصري في كأس الرابطة المصرية.

وفاز المصري على الإسماعيلي بهدفين دون رد في دور الثمانية لكأس الرابطة.

وقال شيحة عبر قناة أون تايم سبورتس: "خسرنا أمام المصري بفعل فاعل واللعب بعنف، نحن ندعم الحكام المصريين ولكننا نستطيع أخذ حق الإسماعيلي من أي شخص مهما كان من هو وأنا أتحدث من مصدر قوة وليس ضعف".

وأضاف "أخرجنا الإسماعيلي من القبر ووضعناه في الإنعاش ولا يوجد رجل أعمال يساعدنا وأناشد وزير الداخلية والشركة المتحدة للخدمات الرياضية بدعم الإسماعيلي لأن خزينة النادي خاوية منذ تولينا الإدارة".

وواصل "عدم تواجد الإسماعيلي في الدوري أمر مستحيل و(على جثتي) وإذا حدث ذلك سوف أغادر الإسماعيلية".

وأتم تصريحاته "لا أستطيع الحديث عن الإسماعيلي والصفقات أو اللاعبين الراحلين في الوقت الحالي، ولكن في رأيي أن حمزة الجمل مستمرا مع الفريق في الموسم المقبل".