إبراهيم حسن: لا أحد يتجاوب معنا من مجلس إدارة المصري

شدد إبراهيم حسن المدرب العام للمصري على أن الجهاز الفني للفريق لا يعرف حتى الآن ما إذا كان كامل أبو علي هو رئيس النادي أم لا.

وقال حسن عبر قناة صدى البلد: "لا أرى أن أي شيء قد حدث في المباراة ليخرج الإسماعيلي بذلك البيان، كل اللاعبين لعبوا بندية ولكن في النهاية هم أحرار فيما يقولونه".

وكان المصري قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في ربع نهائي كأس الرابطة المصري.

وواصل "هناك لاعب من الإسماعيلي تلفظ بلفظ كان من الطبيعي أن يتم إيقافه بسببه لمدة عام على الأقل ودخلنا في حالة من الذهول لأن صوته كان عال جدا والحكم الرابع سمعه ولو كان قد أبلغ الحكم كان ليضيع مستقبله".

وتابع "تعرضنا لخشونة وضرب بقوة كبيرة في المباراة ولكن بشكل عام كانت الروح الرياضية هي من تسوج بين اللاعبين وهي مباراة وانتهت".

وشدد "جميع الفرق الذين وصلوا إلى نصف النهائي تعبوا واجتهدوا وشاهدت مباراة فيوتشر وحرس الحدود اليوم وكانت جميلة وصعبة ولكن نحن حريصين على الاستعداد بشكل جيد لمواجهة فيوتشر في نصف النهائي ".

وكشف "أخبرنا مجلس الإدارة عن أكثر من لاعب تنتهي عقودهم في نهاية الموسم ولكن لم يتجاوب معنا أي أحد حتى الآن نحن لا نعرف إذا كان كامل أبو علي متواجد كرئيس للنادي أم لا ولا يخبرنا أحد بأي شيء".

وأضاف "نتمنى أن يكون هناك استقرار في النادي وكما قلت من قبل لو أن مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير متكاتفين لن يقدر علينا أي فريق".

وواصل "هناك 45%من مستحقات بعض اللاعبين من الموسم الماضي متأخرة وذلك يؤثر عليهم ذهنيا ولا يجعلهم في أفضل حال ولا يتم تعويض ذلك حتى بالمكافآت وأيضا الجهاز الفني لم يحصل على مستحقاته لمدة شهرين".

وأتم "مروان حمدي واحد من اللاعبين المهمين في المصري وكان يشتكي من مشكلة في الظهر خلال الفترة الماضية ونحن نحبه لأن إمكانياته عالية جدا ولكنه يحتاج إلى التركيز وتصفية ذهنه ليظهر إمكانياته".

وسيلتقي المصري في نصف نهائي كأس الرابطة مع فيوتشر الذي حقق الفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل وحامل لقب البطولة.