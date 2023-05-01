أحمد مرتضى: في الهزيمة يذكروني وفي الفوز يتجاهلوني.. وهذا ما دار بيني وبين لاعبي الأهلي

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات سعادته بتتويج الأبيض بكأس مصر للكرة الطائرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "في الهزيمة يقولون أحمد مرتضى (هو السبب) وفي الفوز يقولون اسم أي أحد غيري".

وأضاف "لاعبو فريق الطائرة رجال وأنا أثق بهم كثيرا".

وتابع "حققنا الدوري والكأس في الطائرة، وأشكر الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الجهد المبذول".

وواصل "الزمالك صنع تنافسا حقيقيا في الكرة الطائرة".

وأكمل "صافحت لاعبي الأهلي عقب المباراة وقلت لهم (هارد لاك)، وحين فازوا ببطولة أمامنا هنأتهم، هذه هي الرياضة".

واختتم "كلما جلبنا أموال للنادي يتم الحجز عليها، ولكن في ظل هذه الصعوبات لا يزال الزمالك حيا".

وانتهى ماراثون نهائي كأس مصر للكرة الطائرة في المباراة الثالثة والأخيرة، حيث فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2 في الأشواط، بينما فاز الأهلي بنفس النتيجة 3-2 في المباراة الثانية.

بذلك توج الزمالك بكأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

كما حقق الأبيض الثنائية المحلية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.