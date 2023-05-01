مدرب الترجي: أتمنى ألا تكون هناك عقوبات على جمهورنا أمام الأهلي

الإثنين، 01 مايو 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي - الترجي

يرى أمين اللطيفي المدرب في الجهاز الفني للترجي أن مباراة فريقه مع الأهلي هي قمة كبيرة للكرة الإفريقية.

وقال اللطيفي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الترجي كبير في إفريقيا والأهلي كبير في إفريقيا المواجهة بينهما تكون رائعة وأتمنى أن تكون مباراة مشرفة للقارة".

وأضاف "الترجي فريق كبير وقادر على تعويض أي غيابات أمام الأهلي".

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وأكمل "الجمهور هو من يمنح مباريات كرة القدم المتعة وأتمنى ألا يكون هناك عقوبات من كاف علينا وأن يحضر الجمهور أمام الأهلي لأنه قوة فريق الترجي الأولى".

وأتم تصريحاته "علي معلول من أفضل الظهراء في إفريقيا ويقدم مستوى مميز مع الأهلي لعدة سنوات ومع منتخب تونس أيضا وهو لاعب محبوب ويشرف الكرة التونسية في مصر".

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن احتمالية تعرض الترجي التونسي لعقوبات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي حدثت خلال مواجهة الفريق ضد شبيبة القبائل.

وكان الترجي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب رادس في إياب ربع النهائي.

وشهدت المباراة بين شوطيها أعمال شغب ومواجهات بين جماهير الترجي والأمن في الملعب مما أخر انطلاق الشوط الثاني لمدة 35 دقيقة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لجنة الانضباط تجتمع في الأسبوع الحالي لاتخاذ القرار النهائي في أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل وذلك بعد تسلم تقرير مراقب المباراة ومراجعة مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها من الملعب".

وتابع "هناك احتمال أن يتم منع الترجي من الحضور الجماهيري لعدة مباريات على ملعبه بداية من دور نصف النهائي أو نقل مبارياته خارج تونس بدون حضور جماهيري".

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

وتُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة الأهلي والترجي.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل لكل ناد.

وفي حال قرر كاف معاقبة الترجي فيعني أن الأهلي سيلعب مباراة الذهاب في تونس دون حضور جماهيري.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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