بقيادة فان نستلروي.. أيندهوفن يتفوق على أياكس بركلات الترجيح ويتوج بكأس هولندا

الأحد، 30 أبريل 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

تتويج بي إس في أيندهوفن بلقب كأس هولندا

حقق بي إس في أيندهوفن لقب كأس هولندا بعد أن فاز على أياكس في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز أيندهوفن.

ويقود فان نستلروي فريق أيندهوفن تدريبيا، بينما يقود جون هيتينجا فريق أياكس.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: عقوبات على الجهاز الفني واللاعبين بعد الخروج من الكونفدرالية بهدف عكسي.. فيوتشر يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة كلوب: ما قاله لي الحكم لم يكن جيدا.. وأعاني من إصابة مؤلمة بسبب الاحتفال الكونفدرالية - تأهل يانج أفريكانز إلى نصف النهائي.. وأسيك يطيح بـ المنستيري

تتويج أيندهوفن بكأس هولندا كان هو الثاني على التوالي والـ 11 في تاريخه.

تقدم أياكس بالهدف الأول عن طريق جاراد براثوايت لاعب أيندهوفن بالخطأ في مرمى فريق في الدقيقة الـ 42.

وفي الدقيقة الـ 67 تعادل أيندهوفن عن طريق ثورجان هازارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من تشافي سيمونز.

وانتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيات بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح انتصر أيندهوفن بنتيجة 3-2 بعد أن أهدر كل من بريان بروبي وجورين تيمبر وإدسون ألفاريز، بينما أهدر أندري رامالو وإبراهيما سانجاري لأيندهوفن.

وكان فابيو سيلفا هو صاحب الركلة الأخيرة لأيندهوفن والتي توجت الفرق باللقب.

ويعد أياكس هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ 20 مرة ويليه فينورد صاحب الـ 13 لقبا.

وكان الفريقان قد تواجها في المباراة الماضية بالدوري والتي انتهت بفوز أيندهوفن أيضا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل أيندهوفن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أياكس صاحب المركز الثالث وخلف فينورد صاحب الصدارة بـ 73 نقطة.

أياكس بي أس في أيندهوفن كأس هولندا
نرشح لكم
مسودة العقد كُتبت بالفعل.. شرط وحيد يفصل ميسي عن العودة إلى برشلونة بمشاركة في الدقيقة 90.. مرموش يظهر في فوز فولفسبورج على ماينز رغم هدف مبابي الكوميدي.. باريس يخسر من لوريان ويشعل المنافسة الدوري إثارة الـ+90 تنصر ليفربول في مباراة الأهداف السبعة.. صلاح يسجل وجوتا يُحبط عودة توتنام لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول بثنائية متأخرة.. بايرن يفوز على هيرتا برلين ويستعيد الصدارة قمة المعاناة.. هالاند يعادل رقم شيرار والظروف تحطم فولام انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(3) توتنام.. فوز رائع للأحمر
أخر الأخبار
دوري NBA - بعد مباراة سابعة ضد كينجز.. كيري يحمل واريورز إلى مواجهة ليبرون جيمس 11 دقيقة | NBA
مسودة العقد كُتبت بالفعل.. شرط وحيد يفصل ميسي عن العودة إلى برشلونة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
شيحة: خسرنا أمام المصري بفعل فاعل.. وعدم تواجد الإسماعيلي في الدوري مستحيل 46 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم حسن: لا أحد يتجاوب معنا من مجلس إدارة المصري ساعة | الكرة المصرية
أحمد مرتضى: في الهزيمة يذكروني وفي الفوز يتجاهلوني.. وهذا ما دار بيني وبين لاعبي الأهلي ساعة | رياضات أخرى
مدرب الترجي: أتمنى ألا تكون هناك عقوبات على جمهورنا أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الثالث على التوالي.. الزمالك يهزم الأهلي في نهائي الكأس ويحتفظ بالثنائية 2 ساعة | رياضات أخرى
بقيادة فان نستلروي.. أيندهوفن يتفوق على أياكس بركلات الترجيح ويتوج بكأس هولندا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم