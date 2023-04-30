بقيادة فان نستلروي.. أيندهوفن يتفوق على أياكس بركلات الترجيح ويتوج بكأس هولندا

حقق بي إس في أيندهوفن لقب كأس هولندا بعد أن فاز على أياكس في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز أيندهوفن.

ويقود فان نستلروي فريق أيندهوفن تدريبيا، بينما يقود جون هيتينجا فريق أياكس.

تتويج أيندهوفن بكأس هولندا كان هو الثاني على التوالي والـ 11 في تاريخه.

تقدم أياكس بالهدف الأول عن طريق جاراد براثوايت لاعب أيندهوفن بالخطأ في مرمى فريق في الدقيقة الـ 42.

وفي الدقيقة الـ 67 تعادل أيندهوفن عن طريق ثورجان هازارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من تشافي سيمونز.

وانتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيات بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح انتصر أيندهوفن بنتيجة 3-2 بعد أن أهدر كل من بريان بروبي وجورين تيمبر وإدسون ألفاريز، بينما أهدر أندري رامالو وإبراهيما سانجاري لأيندهوفن.

وكان فابيو سيلفا هو صاحب الركلة الأخيرة لأيندهوفن والتي توجت الفرق باللقب.

ويعد أياكس هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ 20 مرة ويليه فينورد صاحب الـ 13 لقبا.

وكان الفريقان قد تواجها في المباراة الماضية بالدوري والتي انتهت بفوز أيندهوفن أيضا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل أيندهوفن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أياكس صاحب المركز الثالث وخلف فينورد صاحب الصدارة بـ 73 نقطة.