بهدف عكسي.. فيوتشر يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

الأحد، 30 أبريل 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

فيوتشر

تأهل فريق فيوتشر إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية بعد تخطي حرس الحدود بهدف دون رد.

وفاز فيوتشر على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود بالخطأ في مرماه.

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ونجح فيوتشر في التأهل لنصف النهائي ليواجه المصري الذي تغلب على الإسماعيلي في دور الثمانية.

وفي الناحية الأخرى من نصف نهائي كأس الرابطة يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري.

ويحمل فيوتشر لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي بعدما فاز على غزل المحلة في النهائي.

فيوتشر حرس الحدود كأس الرابطة
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