طرد وعارضة أطاحا بالبنك.. سيراميكا كليوباترا إلى نصف نهائي كأس الرابطة

تغلب سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 20 عن طريق إسلام جابر بتسديدة من خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 40 انقلبت الأمور بطرد سعيدو سمبوريه لاعب البنك بعد لمسة يد خارج منطقة الجزاء.

وسريعا سجل محمد إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة 45، وتلاه صلاح محسن في الدقيقة 45+2 بالهدف الثاني.

وأخيرا في الدقيقة 70 تمكن كريم بامبو من تسجيل التعادل للبنك، بعد متابعة لتسديدة موسى دياوارا، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.

سجل سيراميكا كليوباترا جميع الركلات الأربعة التي نفذها، بواسطة محمد إبراهيم وميدو جابر ومحمد عادل ورجب نبيل.

فيما سجل محمود قاعود وإسلام جابر وكريم بامبو للبنك الأهلي، وتصدى عامر عامر لركلة محمود الجزار، وسدد محمد فتحي الركلة الأخيرة في العارضة.

بذلك يضرب سيراميكا كليوباترا موعدا مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس الرابطة، بينما ينتظر المصري الفائز من حرس الحدود وفيوتشر.