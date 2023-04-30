انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس

الأحد، 30 أبريل 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثالث مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 3-2.

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فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنفس النتيجة.

والفائز بمباراة اليوم سيفوز بالبطولة.

ويدير نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وأحرز بتروجت المركز الثالث على حساب طلائع الجيش، بالفوز في المباراة الفاصلة 3-1.

وكان طلائع الجيش قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، ثم فاز بتروجت في المواجهة الثانية 3-0 ليلجأ الفريقان إلى المباراة الفاصلة.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.

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النهاية.. الزمالك بطل الكأس

نهاية الشوط الخامس: الأهلي 11-15 الزمالك

14-11 للزمالك.. نقطة التتويج الآن

تعديل: 13-11 بقرار الحكم

14-10

13-10 للزمالك.. الأبيض يقترب من الكأس

12-10 للزمالك

11-10 للزمالك.. الأبيض يتقدم

10-9 للأهلي

9-9 ووقت مستقطع

9-8 للأهلي

8-8 والتعادل

8-7 للأهلي

6-5 للأهلي

الزمالك يقلص الفارق 5-4

الأهلي يتقدم بفارق نقطتين 5-3

2-2

1-1 في بداية الشوط الفاصل

نهاية الشوط الرابع: الأهلي 25-21 الزمالك

22-18 للأهلي

20-17

20-16 للأهلي

19-15 للأهلي

16-11 للأهلي

14-10

14-9 للأهلي

13-8

12-8 للأهلي

10-7 للأهلي

9-7.. الزمالك يقلص الفارق

8-3 للأحمر

5-2 للأهلي

4-2

الأهلي يتقدم 4-1

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 27-29 الزمالك

27-27

الزمالك يتقدم 27-26

26-26.. تعادل جديد

26-25 للأهلي

25-25

الزمالك يتقدم 25-24

التعادل من جديد 24-24

24-21

23-21 للأهلي

الأهلي يتقدم 22-20

20-20.. التعادل

20-18 لصالح الزمالك

18-14 لصالح الزمالك

13-11

13-10 للأبيض

13-9 للزمالك

الزمالك يتقدم 11-7

التعادل 3-3

الأهلي يتقدم 1-0

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 19-25 الزمالك

24-19

24-18 لصالح الزمالك

18-16 للزمالك

14-12 للزمالك

12-10 لصالح الزمالك

الزمالك يتقدم 11-8

6-6

الزمالك يتعادل 1-1

1-0 لصالح الأهلي

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-15 الزمالك

22-15 لصالح الأهلي

20-12 لصالح الأهلي

11-7 لصالح الأهلي

4-3 للأهلي

3-1 للأهلي

بداية المباراة

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