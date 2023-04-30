بمشاركة في الدقيقة 90.. مرموش يظهر في فوز فولفسبورج على ماينز

الأحد، 30 أبريل 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

ظهر عمر مرموش لاعب منتخب مصر في فوز فريقه فولفسبورج على ماينز بثلاثية دون رد في الجولة 30 من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

فولفسبورج

ورفع فولفسبورج رصيده إلى النقطة 46 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد ماينز عند النقطة 45 في المركز الثامن.

أخبار متعلقة:
إثارة الـ+90 تنصر ليفربول في مباراة الأهداف السبعة.. صلاح يسجل وجوتا يُحبط عودة توتنام لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول

وسجل ثلاثية فوز فولفسبورج كل من جوناس ويند هدفين، وسيباستيان بورنوا هدف.

ودخل عمر مرموش المباراة في الدقيقة 90.

وأعلن نادي فولفسبورج رحيل عمر مرموش عن الفريق بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية تعاقده.

ولم يحدد عمر مرموش وجهته المقبلة حتى الآن.

وشارك مرموش هذا الموسم مع فولفسبورج في 32 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف.

عمر مرموش الدوري الألماني فولفسبورج
نرشح لكم
ليكيب: نانت قد يقيل كومبواريه حال الخسارة أمام بريست تقرير: نونو سانتو يتنفس الصعداء بعد شفاء طارق حامد بعد الإصابة.. فيتوريا يطمئن على إمام عاشور لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول نهاية موسم كوكا بسبب الإصابة صنع هدفا في فوز كبير لفريقه.. سام مرسي يقود إبسويتش للتشامبيونشيب لأول مرة بعد أربع 4 مواسم تريزيجيه يصنع في خسارة طرابزون أمام كونيا سبور في الوقت القاتل الأولى بعد عودته من الإصابة.. تريزيجيه يصنع هدفا أمام كونيا سبور
أخر الأخبار
التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول ينشر خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز للمشاركة في السوبر 11 دقيقة | الكرة المصرية
بكعب حسام ولدغة بديله.. سموحة يكبد المحلة الهزيمة الخامسة على التوالي 16 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة كأس السوبر بين بيراميدز والأهلي.. والقنوات الناقلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 30 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - المنصورة يعود لطريق الانتصارات بعد 9 مباريات ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: نانت قد يقيل كومبواريه حال الخسارة أمام بريست ساعة | الكرة الأوروبية
عضو اتحاد الكرة يعلن مشاركة بيراميدز في السوبر.. وعقوبات على الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة