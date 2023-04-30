بمشاركة في الدقيقة 90.. مرموش يظهر في فوز فولفسبورج على ماينز
الأحد، 30 أبريل 2023 - 20:52
كتب : FilGoal
ظهر عمر مرموش لاعب منتخب مصر في فوز فريقه فولفسبورج على ماينز بثلاثية دون رد في الجولة 30 من الدوري الألماني.
ورفع فولفسبورج رصيده إلى النقطة 46 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.
وتجمد رصيد ماينز عند النقطة 45 في المركز الثامن.
وسجل ثلاثية فوز فولفسبورج كل من جوناس ويند هدفين، وسيباستيان بورنوا هدف.
ودخل عمر مرموش المباراة في الدقيقة 90.
وأعلن نادي فولفسبورج رحيل عمر مرموش عن الفريق بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية تعاقده.
ولم يحدد عمر مرموش وجهته المقبلة حتى الآن.
وشارك مرموش هذا الموسم مع فولفسبورج في 32 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف.
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